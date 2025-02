Adrien Brody kann für seine Rolle in «Der Brutalist» auf einen zweiten Oscar hoffen. Große Aufmerksamkeit bekam er zuletzt auch wegen eines Projekts, in dem er gar nicht mitspielt.

Los Angeles - Oscar-Preisträger Adrien Brody bekam eigenen Angaben zufolge große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, nachdem Kim Kardashian ihn mit Schauspiel-Kollege Adam Brody verwechselt hatte. "Mein Instagram ist total durchgedreht", berichtete der 51-Jährige in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon.

Fallon hatte ihm einen älteren Social-Media-Post Kardashians gezeigt, in welchem sie die Netflix-Serie "Nobody Wants This" pries und darin allerdings anstelle des Hauptdarstellers Adam Brody Oscar-Preisträger Adrien Brody vertaggte.

Lesen Sie auch

Kardashian habe mit dieser Verwechslung sein "Internet in die Luft gejagt", erzählte Brody mit einem Augenzwinkern. Kardashian sei aber nicht die Erste gewesen, die Brody und seinen Schauspiel-Kollegen mit sehr ähnlich klingendem Namen durcheinanderbrachte, berichtete er. Auch im Restaurant habe ihn kürzlich ein Mann aufgeregt angesprochen und gefragt, ob er Adam Brody sei.

Adrien Brody gewannt 2003 für seine Rolle im Holocaust-Drama "Der Pianist" einen Oscar und geht dieses Jahr für seine Rolle im Historiendrama "Der Brutalist" für einen zweiten Oscar ins Rennen. Der sechs Jahre jüngere Adam Brody wurde mit der Teenieserie "O.C. California" bekannt. Die Liebeskomödienserie "Nobody Wants This" mit ihm und Kristen Bell wurde im vergangenen Herbst zum Streaming-Hit.