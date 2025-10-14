Der US-Schauspieler bleibt bei einem Autounfall in New York unverletzt. Auf Instagram erzählt er, wie er einem riesigen Müllwagen auswich – und das Auto seiner Frau zerstörte.

dpa 14.10.2025 - 13:31 Uhr

New York - US-Schauspieler Alec Baldwin hat nach eigenen Angaben einen Autounfall unverletzt überstanden. Der 67-Jährige sei am Montag mit einem Wagen seiner Frau Hilaria in East Hampton im Bundesstaat New York gegen einen Baum gefahren, berichteten mehrere US-Medien. In einem auf Instagram veröffentlichten Video bestätigte Baldwin den Vorfall und erzählte, er habe einem "riesigen Müllwagen" ausweichen müssen, "so groß wie ein Wal."