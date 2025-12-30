Hopkins wandte sich in dem Video an alle, "die vielleicht ein kleines Problem damit haben, zu viel zu trinken": "Setzt euch damit auseinander, denn das Leben ist sehr viel besser. Ich habe aufgehört. Ohne anzugeben: Ich habe mir Hilfe geholt – und vor 50 Jahren war Schluss", sagte der Brite. "Entscheidet euch für das Leben statt für das Gegenteil. Leben, Leben, Leben und noch mehr Leben. In zwei Tagen werde ich 88. Vielleicht habe ich also etwas richtig gemacht, ich weiß es nicht."