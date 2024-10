Erst schreiben, dann kicken: Der Hamburger Schriftsteller Saša Stanišić kann auch Fußball. Eher aus der Not heraus hat er eine Kinderfußballmannschaft in Hamburg trainiert.

Hamburg - Der deutsch-bosnische Schriftsteller Saša Stanišić (46) ist unter die Fußballtrainer gegangen. Das sei aber eher zufällig passiert, weil im Verein seines Sohnes dringend Trainer gesucht worden seien, sagte der in Hamburg lebende Autor der Deutschen Presse-Agentur. "Und dann haben sie ziemlich offen gesagt: "Entweder ihr macht das oder wir können die Mannschaft nicht stattfinden lassen.""

Sein heute neun Jahre alter Sohn habe etwa ein Jahr lang auf den Platz im Team gewartet und viel Spaß am Kicken. Deshalb habe er spontan zugesagt. "Und das hat dann extrem viel Freude gebracht - also uns und auch den Kindern." Etwa eineinhalb Jahre lang habe er die F-Jugend mittrainiert. Mittlerweile organisiere er mehr im Hintergrund, weil er für seine beiden neuen Bücher wieder mehr unterwegs sei und auch an neuen Projekten arbeite.

Buchpreisträger Stanišić ("Herkunft") hat zusammen mit seinem Sohn einen Folgeband seines ersten Kinderbuches "Hey, hey, hey, Taxi! 2" herausgebracht. Darin erlebt der Erzähler auf seinen Reisen mit den verschiedensten Taxen die wildesten, verrücktesten Geschichten etwa mit Drachen, Zwergen, Mücken, Papageien.