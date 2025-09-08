Der ehemalige US-Präsident Obama bekommt beim wichtigsten Fernsehpreis der Welt zum dritten Mal eine Trophäe. Er wird als Erzähler einer Netflix-Serie geehrt.

dpa 08.09.2025 - 10:05 Uhr

Los Angeles - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinen dritten Emmy gewonnen. Der 64-Jährige wurde für seine Sprecherrolle in der Netflix-Dokuserie "Our Oceans" in der Kategorie "Bester Erzähler" ausgezeichnet, wie die US-Fernsehakademie am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. In der fünfteiligen Dokumentarreihe stellt Obama die verschiedenen Weltmeere vor.