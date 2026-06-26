Gesundheitschecks, Szenen im Pool und eine Reise zurück nach Sachsen-Anhalt: Der Streamingdienst Netflix zeigt erste Eindrücke aus der dritten Staffel der Serie «Kaulitz & Kaulitz».

dpa 26.06.2026 - 16:59 Uhr

Berlin - Der Streamingdienst Netflix gibt erste Einblicke in die neuen Folgen der Serie "Kaulitz & Kaulitz". Die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel ("Durch den Monsun") lassen sich auch in der dritten Staffel durch ihr Leben begleiten. "Wir lassen in dieser Staffel noch viel mehr zu", kündigte Bill im nun veröffentlichten Trailer an.