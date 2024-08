Los Angeles - US-Schauspielerin Brooke Shields fühlt sich nach eigenen Worten von einem Alltag ohne ihre Töchter derzeit noch überfordert. "Ich habe große Angst", sagte die 59-Jährige, deren jüngere Tochter nun wie ihre ältere Schwester für ein College-Studium ausgezogen ist, dem US-Magazin "People". "Plötzlich sind sie nicht mehr die Deinen", fügte Shields hinzu. "Wenn man erkennt, dass sie eigenständige Menschen sind, lernt man sie wieder neu kennen." Die Schauspielerin ("Die blaue Lagune") hat mit ihrem Ehemann Chris Henchy zwei Töchter im Alter von 18 und 21 Jahren.

Am Montag gab sie in einem emotionalen Video auf Instagram bekannt, dass nun ihre "beiden Küken das Nest verlassen" hätten. Unter Tränen erklärte Shields: "Es ist nicht leicht für die Mütter". Schon im Mai hatte sie erzählt, dass sie sich an die Idee eines kinderlosen Alltags noch gewöhnen müsse.

Die nun ausgezogene 18-jährige Grier witzelte im "People"-Interview, sie sorge sich um ihre Mutter so sehr wie um sich selbst. Die 21-jährige Rowan ergänzte, dass Shields bei ihrem Auszug vor einem Jahr "ein Wrack" gewesen sei und man sie zur Ablenkung mit Arbeit überfluten solle. Scherzhaft fügt sie hinzu, dass ihre Eltern die Zeit allein zu Hause nutzen könnten, um "die Flamme wieder zu entfachen".