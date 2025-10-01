In diesem Monat erscheint die neue Autobiografie des britischen Musikers Cat Stevens. Der Sänger wollte mit dem Buch auch in die USA kommen, doch er kann erst einmal nicht einreisen.
Berlin - Musiker Cat Stevens verschiebt die Vorstellung seiner Autobiografie in den USA und Kanada und begründet dies mit Visa-Problemen. "Leider sieht es so aus, als würde meine "Cat on the Road to Findout"-Buchtour in den USA und Kanada im Oktober nicht wie geplant stattfinden können", schrieb der 77-Jährige in einem Post auf Instagram. "Wir haben monatelang auf die Visa-Genehmigungen gewartet und es so lange wie möglich hinausgezögert."