Die Filmfestspiele geben erste Gäste bekannt. Popstar Charli xcx wird in Berlin erwartet - und auch Kylie Jenner. Ob dann auch ihr sehr bekannter Partner mitkommt?
14.01.2026 - 14:59 Uhr
Berlin - Popstar Charli xcx kommt zur Berlinale. Die 33-Jährige steht auf der Gästeliste für die nächsten Filmfestspiele in Berlin, wie die Festivalleitung mitteilte. Die britische Musikerin spielt in "The Moment" mit. Der Film sei Mockumentary, feministische Selbstermächtigung und zugleich ein ironischer Meta-Kommentar auf das Musikgeschäft.