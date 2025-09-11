Der Schauspielerin Collien Fernandes scheint ihre Rolle in der ZDF-Reihe «Das Traumschiff» zu brav zu sein.
Berlin - Collien Fernandes wünscht ihrer Rolle der Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" mehr Liebesgeschichten. "Im Liebesleben von Frau Dr. Jessica Delgado ist bislang ja nicht so richtig viel passiert. Deswegen nerve ich unsere Produzentinnen und Produzenten immer", sagte die 43 Jahre alte Schauspielerin dem Nachrichtenportal web.de News. Ihre Hartnäckigkeit scheine sich auszuzahlen: "Jetzt darf ich zumindest mal flirten."