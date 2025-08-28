Zwei Oscars und Rollen in zahlreichen Filmklassikern schmücken die Karriere von Denzel Washington. Doch der Hollywoodstar macht sich selbst nichts aus Filmen.
28.08.2025 - 07:22 Uhr
New York City - Denzel Washington ist kein Film-Enthusiast. "Ich schaue keine Filme", sagte der zweifache Oscar-Preisträger im Gespräch mit Rapper Asap Rocky und Regisseur Spike Lee für "GQ". "Ich bin nur ehrlich. Ich schaue keine Filme, ich gehe nicht ins Kino", so der 70-Jährige ("Training Day", "American Gangster").