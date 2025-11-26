Vor 35 Jahren kam die Erfolgskomödie «Kevin - Allein zu Haus» in die Kinos. Hauptdarsteller Macaulay Culkin wäre einem dritten Teil nicht abgeneigt, wie er bei einem Auftritt sagte.

dpa 26.11.2025 - 08:21 Uhr

Long Beach - Der frühere Kinderstar Macaulay Culkin ist einem Bericht zufolge offen für eine Fortsetzung von "Kevin - Allein zu Haus" und hat auch schon eine Idee, was dort passieren könnte "Ich bin entweder Witwer oder geschieden. Ich ziehe ein Kind groß", sagte der 45-Jährige laut dem Promiblatt "People" bei einem Auftritt in Kalifornien anlässlich des Jubiläums des Films. Demnach arbeite er wahnsinnig viel und schenke seinem Kind nicht genug Aufmerksamkeit.