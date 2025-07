Foto: Joel C Ryan/AP/dpa

Ed Sheeran verlässt sich bei der Arbeit an neuen Liedern stark auf das Urteil seiner Ehefrau. Fans seines Hits «Bad Habits» können daher auch ihr danken.

dpa 11.07.2025 - 11:06 Uhr

London - Popstar Ed Sheeran vertraut eigenen Angaben zufolge bei seiner Arbeit stark dem Urteil seiner Ehefrau. "Cherry kann einen Song vernichten", erklärte der 34-Jährige im Podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce". Er versuche der Mutter seiner beiden Töchter "Songs nur vorzuspielen, wenn sie gute Laune hat", berichtete der Brite. "Denn wenn sie sagt: "Eh", denke ich mir innerlich: "Okay, der Song ist tot.""