Einbrecher steigen ins Haus von Rapper Haftbefehl und seiner Frau Nina Anhan ein. Die Stuttgarterin ertappt die Täter auf frischer Tat – dank der Hundekamera. Wie geht sie mit den Erinnerungen um?
16.02.2026 - 16:36 Uhr
Böblingen - Rapper Haftbefehl singt von Straßenkriminellen und Gewalt, von Drogendealern und Überlebenskampf - nun ist das Haus, in dem er mit seiner Frau Nina Anhan und der gemeinsamen Familie lebt, selbst zum Ziel von Einbrechern geworden. Auch Tage nach dem Einbruch wirkt die gebürtige Stuttgarterin schockiert, aber auch überaus aufgewühlt - und stocksauer. "Was bleibt, ist nicht die Angst, sondern Stärke", schreibt sie nach dem Einbruch auf Instagram.