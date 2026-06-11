Die Erfolgsserie «Ted Lasso» bekommt Nachwuchs aus Deutschland: Fleur Bremmer aus Hessen tritt in der vierten Staffel auf. Welche Rolle sie spielt, darf die Familie noch nicht verraten.
11.06.2026 - 13:06 Uhr
Bad Wildungen - Die elfjährige Fleur Bremmer aus dem nordhessischen Bad Wildungen wird demnächst in der US-amerikanischen Comedyserie "Ted Lasso" zu sehen sein. Das bestätigte Fleurs Mutter Tessa Bremmer. Ab August werde Fleur in der vierten Staffel der Fußball-Serie von Apple TV eine Rolle spielen.