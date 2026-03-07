Wenige Monate nach dem Heiratsantrag geht es für den ehemaligen RTL-«Bachelor» Andrej Mangold und seine Verlobte Annika Jung positiv weiter: Auf Instagram verkündeten die beiden ihre Schwangerschaft.

dpa 07.03.2026 - 12:13 Uhr

Köln - Der ehemalige RTL-"Bachelor" und Basketballspieler Andrej Mangold (39) wird Vater. Auf Instagram teilten Mangold und seine Verlobte Annika Jung (34) sechs Bilder von sich, die auch ihren Babybauch und Ultraschallbilder des ersten gemeinsamen Kindes zeigen. In seiner Caption schrieb er: "1 + 1 = 3. Wenn Träume wahr werden".