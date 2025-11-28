Ferchichi: Bushido und ich leben nicht mehr zusammen

Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido sind seit 2012 verheiratet. Nun kündigt die Influencerin überraschend an, die Ehe sei in eine «schwierige Phase» geraten - mit Konsequenzen.

dpa 28.11.2025 - 12:27 Uhr

Berlin - Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi hat überraschend angekündigt, nicht mehr mit dem Rapper zusammenzuleben. "Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen", schrieb Ferchichi in ihrer Instagram-Story.