Angesichts der verheerenden Brände in Los Angeles verlegt Meghan Markle den Start ihrer neuen Netflix-Serie. Man müsse sich auf die Menschen konzentrieren, die vom Feuer betroffen sind.

dpa 13.01.2025 - 07:44 Uhr

Los Angeles - Netflix verschiebt den Start der neuen Serie mit Meghan Markle wegen der Brände in Los Angeles. "Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verschiebung des Starts unterstützt haben", so die Herzogin von Sussex - Ehefrau des britischen Prinzen Harry - in einer Mitteilung des Streaming-Dienstes.