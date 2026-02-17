Ob in der «Der Pate» oder «Apocalypse Now» - Robert Duvall war einer der großen Schauspieler Hollywoods. Nach seinem Tod mit 95 Jahren verbeugen ehemalige Wegbegleiter und weitere Stars sich vor ihm.

Berlin - Nach dem Tod von Hollywood-Star Robert Duvall haben ehemalige Kollegen den Schauspieler gewürdigt. "Was für ein Schlag, vom Verlust Robert Duvalls zu erfahren. So ein großartiger Schauspieler", schrieb Regisseur Francis Ford Coppola (86) auf Instagram. Duvall spielte in Coppolas Mafia-Epos "Der Pate". Auch seine Rolle in Coppolas "Apocalypse Now" zum Vietnam-Krieg haben viele gleich vor sich, wenn man an Duvall denkt.

Schauspieler Al Pacino (85), der ebenfalls in "Der Pate" mitspielte, teilte dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" mit: "Es war eine Ehre, mit Robert Duvall gearbeitet zu haben. Er war, wie man so sagt, ein geborener Schauspieler". Robert De Niro (82), mit dem Duvall in "Der Pate – Teil II" vor der Kamera stand, erklärte dem Blatt: "Gott segne Bobby. Ich hoffe, ich werde auch 95. Möge er in Frieden ruhen."

"Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen"

Michael Keaton (74), der mit Duvall in der Komödie "Schlagzeilen" (1994) spielte, beklagte auf Instagram den Verlust eines Freundes: "Wir verbrachten einen wunderbaren Nachmittag gemeinsam auf meiner Veranda und sprachen über Pferde", schrieb er. Regisseur Scott Cooper (55), der bei Duvalls letzter Filmrolle in "Der denkwürdige Fall des Mr Poe" (2022) Regie führte, teilte "The Hollywood Reporter" mit: "Ich wäre ohne ihn nicht der Filmemacher – oder der Mann –, der ich heute bin."

Aber auch viele andere erinnerten an den Oscar-Preisträger, unter ihnen die Schauspielerinnen Jamie Lee Curtis (67) und Viola Davis (60), Schauspieler Adam Sandler (59) und Schriftsteller Stephen King (78). King teilte Duvalls berühmten Satz aus "Apocalypse Now": "Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen."

Duvall spielte in über 130 Filmen und Serien mit

Zuvor hatten US-Medien über den Tod des Schauspielers berichtet. Der 95-Jährige starb am Sonntag, wie unter anderem "New York Times" und CNN unter Berufung auf ein Statement seiner Frau berichteten. Laut den Berichten starb der 95-Jährige "friedlich" in seinem Haus im US-Bundesstaat Virginia im Osten der USA.

Seit den 1960er Jahren hatte er über 130 Film- und Fernsehauftritte und stand noch in hohem Alter vor der Kamera. 1984 gewann Duvall einen Oscar für seine Rolle des alkoholsüchtigen Country-Sängers Mac Sledge in "Das Comeback der Liebe" ("Tender Mercies").

Er selbst sah sich am liebsten in Western-Rollen. An der Seite von John Wayne spielte er 1969 in "Der Marshal" den berüchtigten Banditen Ned Pepper, ein Millionenpublikum kennt ihn aus der Western-Serie "Weg in die Wildnis" ("Lonesome Dove").