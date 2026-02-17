Ob in der «Der Pate» oder «Apocalypse Now» - Robert Duvall war einer der großen Schauspieler Hollywoods. Nach seinem Tod mit 95 Jahren verbeugen ehemalige Wegbegleiter und weitere Stars sich vor ihm.
17.02.2026 - 07:40 Uhr
Berlin - Nach dem Tod von Hollywood-Star Robert Duvall haben ehemalige Kollegen den Schauspieler gewürdigt. "Was für ein Schlag, vom Verlust Robert Duvalls zu erfahren. So ein großartiger Schauspieler", schrieb Regisseur Francis Ford Coppola (86) auf Instagram. Duvall spielte in Coppolas Mafia-Epos "Der Pate". Auch seine Rolle in Coppolas "Apocalypse Now" zum Vietnam-Krieg haben viele gleich vor sich, wenn man an Duvall denkt.