Anthony Geary, bekannt aus «General Hospital», ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Kollegen und Familie würdigen sein Lebenswerk und erinnern an seine Ausnahmerolle.

dpa 16.12.2025 - 09:26 Uhr

Los Angeles/Amsterdam - Der US-Schauspieler Anthony Geary ist tot. Das bestätigte ein Sprecher des Senders ABC gegenüber dem Sender KABC. Geary starb demnach am Sonntag im Alter von 78 Jahren in Amsterdam aufgrund von Komplikationen nach einer geplanten Operation. Geary verkörperte von 1978 bis 2015 den Charakter Luke Spencer in der US-Serie "General Hospital", die von den ABC Studios produziert wird. Für die Rolle wurde Geary mit acht Daytime Emmy Awards als herausragende Hauptfigur einer Drama-Serie ausgezeichnet.