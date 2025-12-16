Gottschalk hatte kürzlich seine Krebserkrankung öffentlich gemacht und seinen Rückzug aus dem großen Show-Geschäft bekanntgegeben. Weil die Umbauarbeiten in dem neuen Haus in Gräfelfing laut der "Bunten" noch nicht abgeschlossen sind, wohnt das Paar zurzeit in München in einer Mietwohnung. Doch für diese sei der gekaufte Weihnachtsbaum zu groß, sagte Karina Gottschalk dem Magazin. "Da müssen wir dann wohl mit der Kettensäge ran."