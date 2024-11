Zur 26. «Men of the Year»-Gala der deutschen «GQ» werden Ende November Weltstars wie Jennifer Coolidge, Nicholas Hoult und Kyle MacLachlan in Berlin erwartet.

dpa 04.11.2024 - 16:34 Uhr

Berlin - Zu den Männern des Jahres gehören für die deutsche Ausgabe des Magazins "GQ" diesmal die Schauspieler Nicholas Hoult (34) und Kyle MacLachlan (65). Hoult ("The Menu", "The Order", "Skins - Hautnah") wird am 28. November in Berlin als "Actor of the year" und MacLachlan ("Twin Peaks", Fallout") als "Icon" ausgezeichnet. Als "Woman of the Year" wird die mit der Serie "The White Lotus" zum Kult gewordene Jennifer Coolidge (63) geehrt, die auch damals die berühmte Rolle der Stifler's Mum in "American Pie" spielte.