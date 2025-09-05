Dieter «Didi» Hallervorden hat TV-Geschichte geschrieben. Nun wird er 90 Jahre alt. Im Gespräch erzählt er von Wünschen, Meinungsfreiheit, Lampenfieber und was ein Foto seiner Frau damit zu tun hat.
05.09.2025 - 05:00 Uhr
Berlin - Dieter Hallervorden hört gerade viele Fragen doppelt und dreifach. Woher nehmen Sie die Kraft, in Ihrem Alter auf der Bühne zu stehen? Wie halten Sie sich fit? "Im Moment bin ich eigentlich nur Interviewgeber", sagte er in seinem Berliner Schlosspark Theater kürzlich treffend.