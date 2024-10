Für einen Sitz im House of Lords vorgeschlagen zu werden, gilt in Großbritannien als große Ehre. J.K. Rowling hat ein Angebot schon zwei Mal ausgeschlagen - und würde es auch ein drittes Mal tun.

dpa 21.10.2024 - 10:03 Uhr

London - Die britische Erfolgsautorin J.K. Rowling will partout nicht ins britische Oberhaus. SIe habe bereits zwei Mal ein Angebot ausgeschlagen und würde das auch ein drittes Mal tun. "Es wird als schlechter Stil angesehen, darüber zu reden, aber angesichts der besonderen Umstände will ich eine Ausnahme machen", schrieb die Harry-Potter-Autorin auf der Plattform X (früher Twitter). "Ich habe eine Lordschaft schon zwei Mal ausgeschlagen einmal unter Labour, einmal unter den Tories. Wenn ich sie ein drittes Mal angeboten bekäme, würde ich sie wieder nicht annehmen. Es liegt nicht an ihr, es liegt an mir", schrieb Rowling.