In einigen Wochen beginnt die neue Tour von Helene Fischer. Unter anderem darüber sprach die zweifache Mama in einer Talkshow. Mit einem anderen bekannten Gast der Sendung feierte sie eine Premiere.
01.05.2026 - 13:40 Uhr
Hamburg - Schlagersängerin Helene Fischer fallen die Vorbereitungen auf ihre anstehende Stadiontour noch schwer. "Wenn ich ganz ehrlich bin, ich tue mich diesmal wahnsinnig schwer damit reinzukommen. Ich bin einfach zum zweiten Mal Mama geworden und meine Zeit ist so limitiert", sagte die Musikerin in der NDR-"Talk Show".