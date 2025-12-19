Schauspielstar Hugh Jackman wird oft gefragt, wie man so berühmt und erfolgreich werden könne wie er. Seine Antwort: «Ich habe keine Ahnung!». Einen Karrieretipp für junge Menschen hat er aber doch.
Berlin - Als "Wolverine" lieben ihn Millionen Film-Fans, als Musicaldarsteller hat Hugh Jackman unter anderem den Golden Globe und eine Oscarnominierung abgeräumt. Und den Titel "Sexiest Man Alive" trug er auch schon mal. Wie wird man so erfolgreich? Jackmans Tipp im Interview der Deutschen Presse-Agentur: Nicht so viel über Ruhm und Geld nachdenken, sondern einfach loslegen."Ich bekomme diese Frage ständig, besonders von jungen Schauspielern: "Wie werde ich so wie du?"", verrät der 57-Jährige. Er antworte dann immer: "Ich habe keine Ahnung. Mach es einfach!"" Schnell absehbarer Erfolg ist für Jackman nicht das Entscheidende für junge Schauspieler und Filmemacher - und auch nicht hochprofessionelle Technik. "Egal ob es ein Amateurstück ist, ein Amateurprojekt, ob es dein iPhone ist, mit dem du Videos mit deinen Freunden drehst – mach es einfach. Und dann weißt du nie, wohin es dich führt."