Die Scheidung liegt schon mehr als 15 Jahre zurück. Inzwischen verstehen sich die TV-Moderatorin und der Sänger als eine Art Geschwister-Duo.
14.10.2025 - 13:00 Uhr
Mailand - Die TV-Moderatorin Michelle Hunziker sieht in ihrem Ex-Ehemann Eros Ramazzotti inzwischen eine Art Bruder. "Eros und ich sind heute Geschwister und Familie. Wir lieben uns von ganzem Herzen", sagte die 48-Jährige der italienischen Tageszeitung "Corriere della Sera". Zur damaligen Trennung sagte sie: "Heute würde ich mich anders verhalten." Mit dem Schlagersänger ("Cose della vita") war Hunziker bis 2009 verheiratet. Ramazzotti und sie haben eine gemeinsame Tochter.