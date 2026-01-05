Künstler, die ihre Lieder selbst schreiben, haben oft kleine Routinen. Manche nutzen das Handy, andere Skizzenbücher. Ina Müller nimmt einen Terminkalender - und immer einen besonderen Stift.
Hamburg - Wenn die norddeutsche Sängerin und Moderatorin Ina Müller (60) eine Idee für ein neues Lied hat, zückt sie sofort Bleistift und Terminkalender. "Die anderen nennen den immer meinen Steinzeit-Kalender", sagte die in Niedersachsen aufgewachsene Entertainerin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.