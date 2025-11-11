Die Arbeit an den «Wicked»-Filmen hat bei Hollywoodstar Jeff Goldblum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Weihnachten und Thanksgiving sehen deshalb bei ihm nun anders aus.

dpa 11.11.2025 - 09:06 Uhr

London - Hollywoodstar Jeff Goldblum isst eigenen Angaben zufolge seit seiner Rolle als Zauberer von Oz kein Fleisch mehr. Die Arbeit mit "Wicked"-Regisseur Jon M. Chu sei "großartig" gewesen, sagte der 73-Jährige in der britischen Talkshow "This Morning". "Sie hat mich verändert. Wissen Sie, nachdem wir diesen Film gedreht hatten – wir haben über Tierquälerei gesprochen –, habe ich aufgehört, Fleisch und Geflügel zu essen." Goldblum hatte davor über seine Rolle als Zauberer von Oz gesprochen, welcher "einige sehr schlimme Dinge tut, wie Tierquälerei anzustiften".