Los Angeles - US-Schauspielerin Dakota Johnson (35) hat eigenen Angaben zufolge nach ihrer Auszeichnung mit dem Schmähpreis "Razzie" eine Einladung von Sandra Bullock (60) zum Brunch bekommen. "Ich habe vor Kurzem eine Nachricht - oder besser gesagt, eine Sprachnachricht - von Sandra Bullock erhalten", erzählte Johnson in dem Podcast "Good Hang with Amy Poehler".

Die "Fifty Shades of Grey"-Schauspielerin erhielt im Februar die Auszeichnung "Razzie" oder "Goldene Himbeere" für ihre Hauptrolle in der Superheldinnen-Saga "Madame Web". Die "Razzies" wurden 1980 von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen.

Bullock habe ihr eine Sprachnachricht geschickt, in der sie gesagt habe: "Ich habe gehört, dass du im "Razzie"-Club bist, und wir sollten zusammen brunchen, wir sollten einen monatlichen Brunch veranstalten", erzählte Johnson. Sie verwies darauf, dass Bullock 2010 den Spottpreis für "Verrückt nach Steve" im selben Jahr wie ihren Oscar für "Blind Side – Die große Chance" erhalten hatte. Sie selbst sei "ausgeflippt", "als ich diese Nachricht von ihr bekam, weil sie für mich als Filmstar so ikonisch ist", erklärte Johnson.

Johnson wurde über die "Fifty Shades of Grey"-Filme bekannt. Zuletzt drehte sie an der Seite von Pedro Pascal sowie Chris Evans die Romanze "Was ist die Liebe wert: Materialists", die am 21. August in deutsche Kinos kommen soll.