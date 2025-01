Kai Pflaume hatte sein TV-Debüt 1991 als Kandidat von Rudi Carrells Flirtshow «Herzblatt». Kurz darauf war er Carrells Kollege. Das fand der Niederländer gar nicht lustig, wie sich Pflaume erinnert.

dpa 16.01.2025 - 17:51 Uhr

Hamburg - Kai Pflaume (57) hat bei seinem Show-Kollegen Rudi Carrell (1934-2006) in seinen ersten TV-Jahren große Distanz erlebt. "Er hatte eine ganze Zeit ein Problem damit, dass jemand, der einmal in seiner Show gewesen war, nun selbst einer seiner Kollegen war", erinnerte sich der Fernsehmoderator ("Wer weiß denn sowas?") bei der ARD-Programmpräsentation für 2025 in Hamburg.