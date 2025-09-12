Kida Ramadan zieht es nach seiner Haft in sein Heimatland. «Ich bin Kreuzberger Berliner Libanese», sagt er. Ein neues Kino-Projekt für kommendes Jahr soll auch zum Teil im Libanon spielen.
12.09.2025 - 01:00 Uhr
Beirut - Schauspieler Kida Khodr Ramadan will nach seiner Haftentlassung künstlerisch neue Wege gehen. "Ich bereite mich gerade auf internationale Projekte vor", sagte der "4 Blocks"-Star der Deutschen Presse-Agentur in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Er habe viele Anfragen aus dem Ausland abgesagt, wolle nun aber stärker international arbeiten.