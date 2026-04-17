Einreiseverbot in Großbritannien, Absage in Frankreich – jetzt auch kein Kanye-Konzert in Polen. Seine antisemitischen Äußerungen isolieren den Musiker immer mehr.
17.04.2026 - 21:27 Uhr
Warschau - Der US-Rapper Kanye West hat in Europa eine weitere Absage kassiert. Das für den 19. Juni im schlesischen Chorzow geplante Konzert finde aus "formal-rechtlichen Gründen" nicht statt, hieß es in einer Mitteilung des Direktors auf der Webseite des dortigen Stadions. Zuvor hatte bereits die britische Regierung dem Rapper, der inzwischen unter dem Namen Ye auftritt, ein Einreiseverbot erteilt; ein Konzert in Frankreich sagte er nach einem drohenden Verbot selbst ab.