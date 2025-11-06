Topmodel Lena Gercke ärgert sich: Wenn die Schönheitsindustrie Gesichtsmasken für kleine Kinder anbiete, gehe das zu weit. «Das ist der größte Bullshit.»

dpa 06.11.2025 - 17:05 Uhr

Berlin - Nach Meinung von Model Lena Gercke (37) geht die Beautyindustrie zu weit, wenn sie Gesichtsmasken für Kinder herausbringt. Manche Dinge seien einfach übertrieben, sagte Gercke in einem Instagram-Beitrag. Sie sei niemand, der sich groß über Dinge aufrege, aber jetzt habe sie gesehen, dass eine Influencerin eine Marke mit Gesichtsmasken für Kinder herausbringe.