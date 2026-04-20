Seine Tochter sei eine «zauberhafte Bereicherung» für sein Leben, erzählt Vater und Ex-Finanzminister Christian Lindner. Doch Familie und Karriere zu vereinbaren, sei nicht immer leicht.
Berlin - Ex-Bundesfinanzminister Christian Lindner hat über die Herausforderung gesprochen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. "Wer behauptet, Baby plus Business sei problemlos vereinbar, macht den Leuten ein X für ein U vor", sagte Lindner der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Lindner (47) und seine Frau, die Journalistin und Unternehmerin Franca Lehfeldt (36), sind seit April 2025 Eltern einer Tochter.