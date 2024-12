Popstar Mariah Carey überlässt das Einpacken von Geschenken lieber anderen. In einem Video demonstriert sie, warum.

dpa 20.12.2024 - 07:45 Uhr

Los Angeles - Popstar und "Queen of Christmas" Mariah Carey demonstriert in einem witzigen Video, wie wenig ihr das Einpacken von Geschenken liegt. "Das ist wirklich nicht mein Ding", sagte die 55-jährige "All I Want For Christmas Is You"-Sängerin in dem Clip, den sie auf Instagram teilte.