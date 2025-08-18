Michelle Yeoh und ihr Ehemann Jean Todt waren 19 Jahre lang verlobt, bevor sie vor zwei Jahren heirateten. Jetzt verrät die Schauspielerin, wie ihre Beziehung so lange hielt.
18.08.2025 - 07:47 Uhr
Genf - Schauspielerin Michelle Yeoh spricht dankbar über ihren Mann, den früheren Formel-1-Teamchef Jean Todt. "Wir sagen, jeder Tag sollte ein Fest sein. Warum warten wir auf einen besonderen Tag?", sagte die Oscar-Preisträgerin ("Everything Everywhere All At Once", "Wicked") dem "People"-Magazin über das Geheimnis ihrer Ehe.