Dass seine Stimme von KI imitiert wird, ist für Morgan Freeman ein rotes Tuch. Beim Schutz seiner Stimme setzt der Schauspieler auf die Unterstützung von Anwälten und Gewerkschaften.

dpa 14.11.2025 - 09:15 Uhr

Los Angeles - Morgan Freeman wehrt sich gegen KI-Repliken seiner Stimme. "Ich bin ein bisschen sauer", sagte der 88-Jährige im Interview mit "The Guardian". Er sei wie jeder andere Schauspieler: "Imitiert mich nicht mit Falschheit. Ich mag das nicht und werde bezahlt, diese Dinge zu tun. Wenn ihr das also ohne mich macht, dann beraubt ihr mich."