Dass er mehrfach ohne Führerschein am Steuer erwischt wurde, brachte ihm eine Haftstrafe ein. Nun meldet sich der Serienstar aus «4 Blocks» bei Instagram mit Neuigkeiten.
12.11.2025 - 15:04 Uhr
Berlin - Nachdem Schauspieler Kida Khodr Ramadan wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Gefängnis gelandet war, gibt es Neuigkeiten. Mehrere Monate nach seiner Haftentlassung veröffentlichte er auf Instagram nun ein Foto seines Führerscheins. "Schwöre is mir inzwischen wichtiger als ein deutscher Pass! #abuSchulterblick", schrieb der "4 Blocks"-Star dazu.