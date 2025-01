Naomi Watts hatte 2001 ihren Durchbruch in David Lynchs Thriller «Mulholland Drive». Bevor der kürzlich verstorbene Kult-Regisseur ihr die Rolle gab, wollte sie Hollywood eigentlich schon verlassen.

dpa 22.01.2025 - 08:30 Uhr

Los Angeles - Die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts blieb eigenen Angaben zufolge nach einem Jahrzehnt erfolgloser Castings nur dank ihrer Begegnung mit dem verstorbenen Regisseur David Lynch in Hollywood. "Es lief schlecht, ich war zehn Jahre lang bei Vorsprechen nur durchgerasselt", erzählte die 56-Jährige von ihren Schauspiel-Versuchen in den 90ern in der Talkshow "Live with Kelly and Mark".