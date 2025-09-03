In einem Interview spricht Moderatorin Natascha Ochsenknecht über ihre drei Kinder - insbesondere über Sohn Jimi Blue und dessen Gerichtsverfahren. Der soll seinen Ärger gefälligst allein ausbaden.
03.09.2025 - 12:00 Uhr
München - Nach der Verurteilung von Realitystar Jimi Blue Ochsenknecht als Betrüger weist seine Mutter öffentlich jede Schuld von sich, bei der Erziehung versagt zu haben. "Ich glaube nicht, dass es automatisch dieSchuld der Eltern ist, wenn bei Kindern was schiefläuft. Noch dazu, wenn sie erwachsen sind", sagte Fernsehmoderatorin Natascha Ochsenknecht im "Bunte"-Interview. "Ich finde diesen Vorwurf lächerlich. Jeder, der uns kennt, weiß, dass die Kinder super aufgewachsen sind."