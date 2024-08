Baden-Baden - Popmusikerin Ayliva hat es mit ihrem dritten Album wieder an die Charts-Spitze geschafft. Das teilte GfK Entertainment mit. Die 26-Jährige aus Recklinghausen veröffentlichte vergangene Woche ihr Werk "In Liebe" - es steigt neu auf Platz eins ein.

Auch ihre ersten beiden Alben von 2022 und 2023 hatten es an die Hitlisten-Spitze geschafft, insgesamt standen sie 157 Wochen in den offiziellen Deutschen Charts, wie GfK Entertainment schreibt.

Auf Platz zwei der Album-Charts liegt in dieser Woche neu die Punkrock-Band Swiss & Die Andern mit ihrem Werk "10 Jahre Swiss + Die Andern: Best of". Auch Platz drei ist ein Neueinstieg: Die Sängerin Anna-Carina Woitschack sichert ihn sich mit "Meine Zeit". Auf Rang vier liegt diese Woche Billie Eilish mit "Hit Me Hard And Soft". Auf der Fünf steigt Post Malone mit "F-1 Trillion" ein.

In den Single-Charts platziert sich diese Woche wieder die Hamburger Rap-Musikerin Shirin David mit ihrer Single "Bauch Peine Po" ganz vorn. Dahinter liegen Ayliva & Apache 207 mit "Wunder" vor Artemas mit "I Like The Way You Kiss Me". Platz vier geht diese Woche an "Move" von Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii, Platz fünf wie in der Vorwoche an "Stumblin' In" von Cyril.