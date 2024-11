Er gehört seit Jahren zu den gefragtesten Charakterdarstellern des Kinos. Dabei hatte der britische Schauspieler Ralph Fiennes anfangs gar nicht im Sinn, vor der Kamera zu stehen.

dpa 18.11.2024 - 06:08 Uhr

London - Der britische Schauspieler Ralph Fiennes ("Grand Budapest Hotel", "James Bond - Spectre") hatte keine Filmkarriere im Sinn, als er als junger Mann seine ersten Rollen am Theater übernahm. "Shakespeare am Theater war der Grund dafür, dass ich Schauspieler werden wollte", sagte Fiennes (61) der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ein Leben als Filmdarsteller habe ich nicht vorausgesehen. Das gehörte nicht zu meinen Ambitionen."