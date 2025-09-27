Im Film «Amrum» von Fatih Akin steht die deutsche Vergangenheit im Fokus. Was der Regisseur zur Verantwortung Deutschlands und zu eigenen Zweifeln sagt.
Berlin - Fatih Akin sieht Deutschland wegen der Verbrechen des Nationalsozialismus weiter in der Pflicht, für das Existenzrecht Israels einzutreten. "Du bist nicht schuld, aber du hast dennoch damit zu tun", zitierte der Regisseur in einem Interview des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) den zentralen Satz seines neuen Films "Amrum".