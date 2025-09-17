Reiner Calmund prägte bei dem Fußballclub Bayer Leverkusen eine Ära. Zuletzt sorgte er mit seiner Gesundheit für Schlagzeilen. In einem Interview spricht er nun über seine Gewichtsabnahme.
Berlin - Ex-Fußball-Manager Reiner Calmund (76) hat nach eigenen Worten auch für seine Adoptivtochter Nicha abgenommen. "Ich habe mich körperlich halbiert – auch für meine Tochter, mit der ich noch ganz viele Jahre erleben will", sagte der frühere Manager von Bayer Leverkusen der Zeitschrift "Bunte". Er habe einmal über 180 Kilogramm gewogen - nun seien es noch 95.