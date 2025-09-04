Emerald Fennell erregte 2023 mit ihrem Thriller «Saltburn» Aufsehen. Ein Trailer zu ihrem neuesten Film zeigt intensive Szenen zwischen Margot Robbie und Jacob Elordi.
04.09.2025 - 08:50 Uhr
Los Angeles - Die Hollywoodstars Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) sind im Trailer zu einem neuen Film von "Saltburn"-Regisseurin Emerald Fennell als Liebespaar zu sehen. "Ich kann dir folgen wie ein Hund. Bis ans Ende der Welt", sagt ein langhaariger Elordi in dem Clip zu Robbie. Der Titel des Films ""Wuthering Heights" - Sturmhöhe" spielt auf den gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1847 der englischen Schriftstellerin Emily Brontë an.