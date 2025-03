«The Flintstones»-Schauspielerin Rosie O'Donnell hat sich auf Tiktok aus ihrem neuen Zuhause gemeldet. Erst wenn sich die politische Lage in den USA verbessere, werde sie zurückkehren, sagt sie dort.

dpa 12.03.2025 - 09:34 Uhr

Berlin - US-Schauspielerin Rosie O'Donnell ("The Flintstones") ist eigenen Worten zufolge wegen der politischen Situation in den USA nach Irland ausgewandert. Obwohl sie nie daran gedacht habe, in ein anderes Land zu ziehen, sei es nun das Beste für sich und ihr zwölfjähriges Kind, sagte die 62-Jährige in einem Video auf Tiktok.