US-Sänger Marc Anthony ist bereits Vater von sieben Kindern, mit seiner Ex-Frau Jennifer Lopez hat er Zwillinge. Nun freuen er und seine fünfte Ehefrau sich auf Nachwuchs.
29.01.2026 - 08:50 Uhr
Los Angeles - Der US-Sänger Marc Anthony ("Vivir Mi Vida") wird zum achten Mal Vater. Der 57-Jährige teilte gemeinsam mit seiner Frau Nadia Ferreira (26) auf Instagram ein Foto von einem runden Babybauch, auf dem drei Hände liegen. Mit Verweis auf ihren gemeinsamen Sohn, dem offenbar eine der Hände gehört, schreibt Ferreira dazu: "Marquito wird großer Bruder."