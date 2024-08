Einst waren sie verheiratet, nun verbindet sie die gemeinsame Arbeit an einem Podcast und Freundschaft - und bald auch wieder der gleiche Wohnort. Sandy Meyer-Wölden zieht zu Oliver Pocher nach Köln.

dpa 17.08.2024 - 19:54 Uhr

Köln - Comedian Oliver Pocher und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden leben laut eigenen Worten wieder gemeinsam in Köln. Das erzählen die beiden in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt". "Wir sind wieder offiziell da in Deutschland", sagt Meyer-Wölden (41) im Podcast.