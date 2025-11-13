Matthias Schweighöfer feierte in diesem Jahr seinen 44. Geburtstag. Anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Films «Das Leben der Wünsche» sprach der Schauspieler nun über seine neue Gelassenheit.

dpa 13.11.2025 - 08:21 Uhr

Berlin - Schauspieler Matthias Schweighöfer war in diesem Jahr schon in mehreren Filmen zu sehen oder zu hören – zeigt sich aber auch offen für etwas mehr Entschleunigung. "Mit Mitte 40 muss der Motor nicht immer auf 250 laufen. Wenn man immer nur schnell ist, verpasst man, was links und rechts am Straßenrand passiert", sagte der Schauspieler der "Bild"-Zeitung. Ob er Probleme mit dem Älterwerden habe? "Ich habe das leider nicht unter Kontrolle – also nehme ich es an."